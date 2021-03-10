Последнее обновление: 10.03.2021 22:33

Силовики устроили в среду, 10 марта, массовый хапун в Минске

В среду вечером, 10 марта, в Минске силовики устроили массовый хапун жителей микрорайонов, свидетельствуют сообщения в различных телеграм-каналах.

Обострение активности людей в масках и штатском, скорее всего, вызвана повышением готовности КГБ Беларуси и иных силовых ведомств к реализации озвученных главой КГБ сценариев празднования 25 марта очередной годовщины образования БНР – Дня воли.

По данным телеграм-канала волонтеров «Списки задержанных», в столице по состоянию на 22:30 неизвестными похищены 13 человек.

Согласно сообщениям, в Новой Боровой неизвестные просто вскрывали двери и похищали людей из квартир. В Лебяжьем неизвестные из двух микроавтобусов взяли в клещи вышедших на прогулку местных жителей и увезли в Центральный РУВД 12 человек.

Судя по всему, силовики уверены, что таким образом смогут с помощью 15 суток или более длительных сроков ареста нейтрализовать весь местный актив в надежде, что тогда 25 марта выходить на улицу будет просто некому.

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