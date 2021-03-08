Последнее обновление: 08.03.2021 12:51

В Беларуси заведено более 2500 уголовных дел в связи с протестами

С августа 2020 года возбуждено более 2,5 тыс. уголовных дел, связанных с протестами, заявил замглавы МВД РБ Геннадий Казакевич.

«Если говорить о преступлениях, связанных с протестной активностью, всего с августа 2020 года их уже более 2,5 тыс. Причем мы говорим не только о массовых беспорядках, но и об умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, оскорблениях, клевете, угрозах либо насилии в отношении сотрудников милиции и не только сотрудников», — сказал Казакевич в эфире белорусского зомбоящика.

При этом, более 1000 этих дел заведено за оскорбления сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, в основном в сети интернет.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Март 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
22232425262728
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование