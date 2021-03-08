В Беларуси заведено более 2500 уголовных дел в связи с протестами

С августа 2020 года возбуждено более 2,5 тыс. уголовных дел, связанных с протестами, заявил замглавы МВД РБ Геннадий Казакевич.

«Если говорить о преступлениях, связанных с протестной активностью, всего с августа 2020 года их уже более 2,5 тыс. Причем мы говорим не только о массовых беспорядках, но и об умышленном уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, оскорблениях, клевете, угрозах либо насилии в отношении сотрудников милиции и не только сотрудников», — сказал Казакевич в эфире белорусского зомбоящика.

При этом, более 1000 этих дел заведено за оскорбления сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск, в основном в сети интернет.