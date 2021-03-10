В мире число заражений коронавирусом превысило 118,15 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 118158365 (+407355 за сутки) по данным Worldometer на 6:17 10 марта 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2622101 (+9913) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 21692497 (-8199) человек, из них 89762 (+29990) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 93843767 (+405641) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 29801506 (+55683) случаями заражения, Индия – 11261470 (+16846), Бразилия – 11125017 (+69537), Россия – 4342474 (+9445) и Великобритания – 4228998 (+5766). Беларусь – на 46 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Бразилия – 69537, США – 55683, Франция – 23302, Италия – 19749, Индия – 16846. Беларусь (1073) – на 46 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 540574, Бразилия – 268568, Мексика – 190923, Индия – 158079 и Великобритания – 124797. Беларусь – на 75 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 1954, США – 1704, Италия – 376, Россия – 336, Мексика – 319. Беларусь – на 67 (-5) месте.

В Беларуси официально подтверждены 297514 случаев заражения коронавирусом и 2055 смертей.