Последнее обновление: 05.10.2020 13:58

Минюст Беларуси проверяет деятельность партий на соответствие законам и уставам

Минюст Беларуси уже проводит проверку соответствия политических партий законодательству и собственным уставам.

"Министерством юстиции уже ведется работа на предмет изучения соответствия деятельности политических партий законодательству РБ и собственным уставам", - сообщила пресс-служба ведомства.

В Минюсте отметили, что последняя перерегистрация политических партий состоялась в 1999 году, передает ТАСС.

"Сроки проведения перерегистрации политических партий в настоящий момент не определены", - заявили в пресс-службе, добавив, что "период перерегистрации политических партий не предполагает приостановления их деятельности".

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