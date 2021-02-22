Иран согласился на ограниченный контроль своих атомных объектов

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сможет продолжить проверки атомных объектов Ирана, но в ограниченном объеме.

Об этом генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил по возвращении из Тегерана в Вену в воскресенье, 21 февраля.

Компромисс был достигнут в ходе переговоров Гросси с министром иностранных дел Исламской Республики Мохаммадом Джавадом Зарифом и главой иранской атомной программы Али-Акбаром Салехи. Заключенное соглашение будет действительно в течение 3 месяцев, передает DW.

Проверки входят в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который в 2015 году подписали Иран, а также США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания. Этот документ предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций, введенных ранее США и ЕС.

Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из соглашения в мае 2018 года и ввели новые санкции в отношении Ирана. В ответ Тегеран отказался выполнять часть обязательств в рамках СВПД. Среди прочего, документ запрещает обогащение урана до уровня более 3,67 процента. Но МАГАТЭ в августе 2019-го сообщило, что Иран обогатил уран до уровня в 4,5 процента, что соответствует нормам организации. А в ноябре 2019-го МАГАТЭ заявило, что запасы ядерного топлива в Исламской Республике превышают 2400 кг, в то время как по соглашению они должны были сохраняться на уровне 200 кг.

США после прихода к власти нового президента Джозефа Байдена дали понять, что Вашингтон при выполнении определенных условий готов вернуться в ядерную сделку с Тегераном.