Иран запустил новые центрифуги для обогащения урана

Иран вводит дополнительно 30 современных центрифуг IR-6 для обогащения урана, о чем в понедельник, 4 ноября, заявил руководитель иранской профильной организации Али Акбар Салехи в интервью государственному телеканалу. По его словам, этот шаг демонстрирует "способности и решимость" страны. В то же время запуск центрифуг еще больше снижает соответствие Ирана обязательствам, вытекающим из международного соглашения о его ядерной программе, указывают эксперты.

В 2018 году США вышли из ядерного соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий, СВПД) с Ираном, и с тех пор неоднократно расширяли санкции против страны. В ответ Иран постепенно сокращает свои обязательства по соглашению, заключенному в 2015 году. Ядерную сделку с Ираном, помимо США, подписали Франция, Великобритания, Россия, Китай и Германия. В отличие от президента США Дональда Трампа, другие страны хотят придерживаться соглашения, передает DW.

В частности, в начале сентября 2019 года Тегеран приостановил выполнение своих обязательств в рамках СВПД, касающихся исследований и разработок в ядерной сфере, о чем заявили в МИД Ирана. Власти страны объяснили этот шаг реакцией на последствия выхода США из ядерной сделки, в том числе на восстановление санкций, а также на неспособность европейских стран, включая Великобританию, ФРГ и Францию, выполнить их обязательства. При этом Иран готов к переговорам с остальными членами сделки, подчеркивают в иранском МИДе.