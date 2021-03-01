Иран отверг предложение ЕС о переговорах с США по ядерной сделке

Иран ответил отказом на предложение Евросоюза провести неформальную встречу с представителями США на тему возвращения к соблюдению условий ядерной сделки.

В ночь на понедельник, 1 марта, МИД Ирана распространил заявление о том, что предпосылкой для начала таких переговоров является отмена Вашингтоном санкций. По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства, новый президент США Джо Байден продолжает политику своего предшественника Дональда Трампа, осуществляя максимальное давление на Тегеран.

Комментируя отказ Ирана от переговоров, в Белом доме заявили, что разочарованы ответом, однако по-прежнему готовы искать дипломатические пути, которые позволят вернуться к обоюдному соблюдению ядерной сделки. Ожидается, что этот вопрос в ближайшее время станет предметом обсуждения в Совбезе ООН с участием США и других стран, обладающих правом вето, передает DW.

19 февраля пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки предупредила, что США не намерены ослаблять санкционный режим в отношении Тегерана для возобновления переговоров с Ираном по его атомной программе.

В феврале 2021 года Брюссель предложил Вашингтону и Тегерану встретиться и обсудить условия соблюдения ядерного соглашения. Ранее, 20 января, Джо Байден сигнализировал о своей готовности к переговорам на эту тему.