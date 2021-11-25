Переговоры главы МАГАТЭ с Ираном не принесли прорыва

На переговорах с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном о международном мониторинге ядерной программы Ирана не удалось добиться прорыва.

Об этом генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил в среду, 24 ноября. По его словам, несмотря на все усилия, "расширенные переговоры и дискуссии, направленные на решение остающихся вопросов по теме безопасности Ирана, не принесли результатов".

В тот же день Великобритания, Франция и Германия - так называемая "евротройка" - выпустили адресованное МАГАТЭ заявление, в котором выразили опасение, что Иран вскоре сможет приступить к созданию ядерного оружия. В документе отмечается, что, "не имея правдоподобного гражданского обоснования для обогащения урана на 20% и 60%", Иран накопил уже столько обогащенного урана, что его может хватить для изготовления более чем одного ядерного заряда, а "время, необходимое Ирану для создания первого ядерного боеприпаса", сокращается по мере дальнейшего обогащения урана, передает DW.

Иранская ядерная программа сейчас гораздо более продвинута, при этом Тегеран значительно сократил контакты с МАГАТЭ, констатирует "евротройка". "Мы весьма настоятельно призываем Иран восстановить доступ МАГАТЭ (к ядерным объектам. - Ред.) и сотрудничать в полном объеме", - говорится в заявлении ФРГ, Великобритании, Франции.

Кроме того, авторы документа выразили надежду на возвращение США к переговорам по ядерной сделке с Ираном.

В конце октября "евротройка" и США призвали Тегеран вернуться к переговорам о ядерной сделке. И. о. канцлера Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент США Джо Байден, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали президента Исламской Республики Эбрахима Раиси воспользоваться возможностью возвращения Соединенных Штатов к ядерной сделке 2015 года, с тем чтобы избежать "опасной эскалации".

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Германия, Франция и Великобритания подписали Совместный всеобъемлющий план действий, предусматривающий ограничение Тегераном ядерной программы в обмен на отмену санкций США и ЕС. Иран отказался выполнять часть обязательств в рамках сделки после одностороннего выхода США из нее в 2018 году.

В апреле текущего года в Вене начались переговоры о возвращении к сделке. Однако они зашли в тупик после того, как президентом Ирана был избран сторонник жесткой линии в отношениях с Западом Раиси.