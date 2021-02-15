Последнее обновление: 15.02.2021 19:37

Генпрокуратура РБ просит Латвию выдать Валерия Цепкало

Генпрокуратура Беларуси направила в адрес Генпрокуратуры Латвии запрос о выдаче Валерия Цепкало для привлечения к уголовной ответственности.

«Уголовное дело в отношении Цепкало В.В. находится в производстве главного управления по расследованию преступлений в сфере организованной преступности и коррупции центрального аппарата Следственного комитета. Ему инкриминированы три эпизода получения взятки в особо крупном размере по ч.3 ст.430 Уголовного кодекса Республики Беларусь», - говорится в сообщении Генпрокуратуры РБ.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование