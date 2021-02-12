Правозащитнице Марфе Рабковой предъявлены новые обвинения

Правозащитнице Марфе Рабковой предъявлено новое обвинение по двум статьям УК: ч.3 ст.130 (разжигание социальной вражды к власти группой неустановленных лиц) и ч. 2 ст.285 (участие в преступной организации).

Как сообщает правощаиный центр «Весна», по новым статьям Рабковой грозит до 12 лет лишения свободы.

Новые обвинения были предъявлены по причине того, что по старому обвинению правозащитницы в финансировании беспорядков истекает срок следствия.

«Следственный комитет за 5 месяцев так и не смог вразумительно объяснить суть претензий к Марии по ч. 3 ст.293», — говорится в сообщении.

Правозащитница была задержана 17 сентября 2020 года. Срок заключения под стражу ей продлен до 17 марта. Белорусские правозащитники признали Рабкову политзаключенной.