Адвоката Колесниковой Людмилу Казак хотят лишить лицензии

На 19 февраля назначено заседание Квалификационной комиссии по вопросам адвокатской деятельности, на котором запланировано рассмотрение вопроса о прекращении действия лицензии на осуществление адвокатской деятельности защитницы политзаключённой Марии Колесниковой адвоката Людмилы Казак.

Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

24 сентября прошлого года сотрудники милиции похитили в центре Минска Людмилу Казак. После ночи, проведенной ею в изоляторе, судья Октябрьского района Минска Александр Руденко вынес решение, которым признал Казак виновной в неповиновении похитителям и оштрафовал адвоката на 25 базовых величин.

Правозащитное сообщество связывает давление на Людмилу Казак исключительно с осуществлением ей защиты Марии Колесниковой. Вмешательство в деятельность адвокатов со стороны Министерства юстиции и противодействие оказанию юридической помощи политзаключённым и жертвам репрессий является недопустимым.

Ранее лишился лицензии адвокат Марии Колесниковой Александр Пыльченко, в отношении двух других адвокатов политзаключённой Ильи Салея и Максима Знака возбуждены уголовные дела. Илья Салей находится под домашним арестом, Максим Знак – под стражей, оба признаны правозащитным сообществом политзаключёнными.