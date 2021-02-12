Колесниковой и Знаку предъявлены новые обвинения

Белорусские власти предъявили Марии Колесниковой и Максиму Знаку новые обвинения, сообщает пресс-служба штаба Виктора Бабарико.

«…в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), создании экстремистского формирования и руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК)», - говорится в сообщении пресс-службы.

В сентябре Марии Колесниковой и Максиму Знаку предъявили обвинение в публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК).

«Мы и защита Марии и Максима уверены: это исключительно политическое преследование. Обвинения не имеют под собой законных оснований», - также сказано в сообщении.