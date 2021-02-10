В интернете опубликована программа ВНС и списки выступающих

Телеграм-канал «Ник и Майк» слил насыщенную программу Всебелорусского народного собрания, включая списки выступающих.

Среди выступающих в 1-й день замечены глава МИД РБ В.Макей и председатель ОО «Белорусский союз женщин» Елена Богдан. Второй день будет побогаче на флору и фауну: Головченко, Шпаковский, Воскресенский, Гайдукевич. Гигин…

Лукашенко будет вещать дважды и подолгу – на открытии и закрытии. Вторым спикером мероприятия станет «Голос из зала».

Резолюция собрания уже написана и принята до начала ВНС, без возможности доработать, утверждают «Ник и Майк».

Порядок ведения шестого Всебелорусского народного собрания

11 февраля (1-й день)

11.00 – Начало работы шестого Всебелорусского народного собрания (открывает Собрание Лукашенко)

11.00-11.10 – Вступительное слово Лукашенко

Гимн.

11.10 – председательствует премьер-министр Головченко

11.10-11.30 – республиканский организационный комитет по подготовке и проведению шестого Всебелорусского народного собрания предлагает избрать рабочие органы – президиум, секретариат, мандатную, редакционную и счетную комиссии. Списки предлагаемых кандидатур в состав рабочих органов вы имеете. Как будем голосовать? По спискам или по каждой кандидатуре отдельно?

Голос из зала: «По спискам»

По спискам. Хорошо.

Ставлю на голосование вопрос по избранию президиума. Кто за то, чтобы избрать президиум Собрания в количественном и персональном составе, предложенном Республиканский оргкомитетом? Кто против? Кто воздержался? Принимается.

Далее по такой же схеме утверждаются *секретариат, мандатная, редакционная и счетная комиссии*.

Рабочие органы нашего Собрания сформированы. Прошу секретариат и комиссии приступить к выполнению своих обязанностей.

Уважаемые участники Собрания и приглашенные! Предлагается вынести на обсуждение шестого Всебелорусского народного собрания следующие вопросы:

- об основных положениях Программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы;

- о направления общественно-политического развития страны.

Нет возражений?

Голос из зала: «Нет!»

Нет! Принимается.

Нам также необходимо утвердить регламент работы Собрания. Предлагается следующий порядок (перечисляется все, что будет ниже).

Какие будут предложения?

Голос из зала: «Согласиться!»

Есть предложение согласиться. Нет возражений?

Голос из зала: «Нет!»

Нет. Принимается. Таким образом, утверждены повестка и регламент работы шестого Всебелорусского народного собрания.

Предварительно посовещавшись с членами президиума нашего Собрания и учитывая, что оно будет проходить в течение двух дней, определены председательствующие на нем лица. 11 февраля это будет Кочанова, 12 февраля – Андрейченко.

Далее председательствует Кочанова и предоставляет слово Лукашенко.

11.30-13.30 – доклад Лукашенко

Кочанова по завершении доклада: Уважаемый Александр Григорьевич! Позвольте поблагодарить Вас за столь яркий и мощный доклад. Объективная и открытая оценка итогов развития страны, определение приоритетов и стратегических задач на 2021 -2025 годы по широкому кругу актуальных вопросов жизнедеятельности государства и общества еще раз подтвердили правильность избранного курса нашего государства.

Нам всем – участникам Собрания, государственным органам, трудовым коллективам, гражданам Беларуси – предстоит претворять в жизнь решения этого поистине всенародного форума. Каждый из нас должен прочувствовать важность сформулированных Главой государства задач и своим самоотверженным трудом внести весомый вклад в общее дело. От этого напрямую зависят суверенитет и независимость нашей любимой Родины.

Уважаемые присутствующие! В нашей работе предусмотрен перерыв. Плодотворно используйте это время для живого общения друг с другом для обсуждения актуальных вопросов.

13.30 – 14.30 – перерыв (кофе-пауза)

14.30 – продолжение работы шестого ВНС

Кочанова: Продолжим работу. В адрес нашего Собрания поступают приветственные телеграммы. Позвольте зачитать отдельные из них. Кроме того, уже более месяца (с 4 января) на сайт шестого ВНС от юридических лиц и граждан поступают различные предложения и вопросы. На сегодняшнее утро поступило … обращений. Все они анализируются и направляются заинтересованным государственным органам для реагирования и принятия необходимых решений.

Сейчас предлагается заслушать доклад председателя мандатной комиссии Малашко В.А.

Доклад Малашко.

Есть предложение утвердить доклад мандатной комиссии. Счетную комиссию прошу приступить к подсчету результатов голосования. Кто «за», прошу голосовать. Кто против? Кто воздержался? Доклад мандатной комиссии утверждается.

14.40-16.00 – главой государства поставлены масштабные и стратегические задачи на грядущую пятилетку. Предлагается в ходе выступления вносить конкретные предложения, способствующие достижению поставленных целей. Всего для выступления в первый день записалось 14 человек. Среди них есть как участники, так и гости Собрания. Напомню, что согласно утвержденному регламенту для выступления отводится до 7 минут.

Кроме того, все присутствующие могут обратиться в президиум Собрания с просьбой о выступлении от микрофонов, установленных в зале. Для этого необходимо передать записку, в которой указать фамилию, место работы и тему выступления. Предлагается определить продолжительность такого выступления до 3 минут.

Слово предоставляется генерального директору ОАО «МАЗ» Иванковичу Валерию Валерьевичу. Подготовиться для выступления председателю Лидского районного исполнительного комитета Ложечнику Сергею Васильевичу.

Список выступающих с 14.40 до 16.00

1. Иванкович Валерий, генеральный директор ОАО «МАЗ»

2. Ложечник Сергей, председатель Лидского райисполкома

3. Борисенко Дмитрий, главный инженер ОАО «Строительный трест №12», Могилев

4. Чеботарь Виктор, глава крестьянского хозяйства «Антей-Сад», Мядельский район

5. Макей Владимир, министр иностранных дел

6. Лебедев Сергей, исполнительный секретарь СНГ

7. Муравейко Павел, замначальника Генштаба

8. Козлова Анна, студентка 6-го курса Витебского медуниверситета

9. Шимбалева Людмила, директор ГУ «Картинная галерея Ващенко», председатель районной организации ОО «Белорусский союз женщин», Гомель

10. Митрополит Вениамин

11. Богдан Елена, председатель ОО «Белорусский союз женщин»

12. Камай Алексей, председатель Совета Коммунистической партии Беларуси

13. Макарук Дмитрий, директор ЗАО «Брестский научно-технический парк»

14. Сушко Наталья, первый заместитель председателя Жодинского горисполкома

16.00 – поступают предложения о прекращении выступлений в первый день. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы прекратить выступления? Кто против? Кто воздержался? Принимается.

Уважаемые коллеги! Первый день работы завершен. Сейчас согласно порядку проведения дня запланирован ужин по месту проживания, а для некоторых делегаций еще и фотографирование. Затем вы пригашаетесь на концерт мастеров искусств, который начнется в 20.30 во Дворце спорта. Желаю всем хорошего вечера.

12 февраля (2-й день)

10.00 – председательствует Андрейченко.

10.00-12.00 – продолжим нашу работу. Среди нас есть участники, которые в период работы Собрания отмечают свои дни рождения. Позвольте я их назову. Позвольте мне от имени всех присутствующих поздравить вас с днем рождения, пожелать вам крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в работе на благо родной Беларуси!

Уважаемые участники и гости Собрания. Вчера Александр Григорьевич Лукашенко выступил с докладом. Отдельные присутствующие уже высказали свои предложения. Сегодня мы продолжаем. Для выступления записалось 27 человек.

Список выступающих с 10.00 до 12.00

1. Головченко Роман, премьер-министр

2. Орда Михаил, глава Федерации профсоюзов Беларуси

3. Приходько Алексей, слесарь контрольно-измерительных приборов БМЗ

4. Исакова Наталья, ткач 5-го разряда «Барановского производственного хлопчатобумажного объединения»

5. Тарасевич Жанна, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского

6. Ярошенко Александр, глава администрации индустриального парка Великий камень

7. Даречкин Николай, тракторист-машинист СПК «Колхоз Родина», Белыничи

8. Карпович Наталья, заместитель председателя Конституционного суда

9. Воскресенский Юрий

10. Шпаковский Александр, директор информационного-просветительского учреждения «Актуальная концепция»

11. Гайдукевич Олег, председатель ЛДПБ

12. Сивец Сергей, председатель комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству

13. Данилович Вячеслав, ректор Академии управления

14. Лобановский Антон, учитель белорусского языка и литературы Межисетской средней школы, Могилевский район

15. Макаревич Егор, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании

16. Дриленок Тамара, председатель Лиозненского районного совета депутатов

17. Кандыбович Сергей, председатель Федеральной национально-культурной автономии белорусов в России

18. Лазарева Елена, председатель правления Союза белорусов Латвии

19. Карчевская Наталья, ректор БГУКИ

20. Кривоносов Андрей, военный комиссар Гомельской области

21. Гигин Вадим, декан факультета философии и социальных наук БГУ

22. Леонович Елена, главврач Витебского областного роддома

23. Романов Олег, первый проректор Гродненского университета имени Купалы

24. Великоселец Казаимир, апостольский администратор Минско-Могилевской архидиоцезии

25. Студнев Александр, председатель Бобруйского городского исполнительного комитета

26. Захожая Татьяна, тракторист-машинист РСДУП «Путчино», Дзержинский район

27. Мирончик-Иванова Анастасия, спортсмен сборной Беларуси по легкой атлетике

12.00-12.30 – поступают предложения о прекращении выступлений. Ставлю вопрос на голосование. Кто за то, чтобы прекратить выступления? Кто против? Кто воздержался? Принимается.

По итогам работы шестого ВНС предлагается принять резолюцию и обращение участников Собрания. Слово по данному вопросу предоставляется председателю редакционной комиссии Мицкевичу В.В.

Текст резолюции и обращения.

Предлагается принять проекты резолюции и обращения за основу. Уважаемые члены счетной комиссии, прошу приступить к подсчету голосов. Кто за то, чтобы принять резолюцию? Кто против? Кто воздержался. Принято.

Есть у участников Собрания дополнения или другие замечания в предложенные тексты указанных документов? Нет. Предлагается принять проекты резолюции и обращения в целом. Ставлю на голосование. Кто за? Кто против? Кто воздержался.

Резолюция шестого ВНС и обращение участников Собрания ПРИНЯТЫ.

12.30 – заключительное слово Лукашенко.

После объявление Собрания закрытым исполняется гимн.