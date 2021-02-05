Последнее обновление: 05.02.2021 17:30

Лукашенко - Когда войнушка прописалась в голове

Напугав НАТО совместными с Россией учениями возле западной границы и продолжая кошмарить альянс дислокациями и перебросками частей самой боеспособной армии на глобусе Беларуси, Лукашенко никак не может выбросить из головы надолго прописавшуюся там призрачную угрозу.

О войнушке он готов говорить всегда, даже во время вручения дипломов и аттестатов докторам наук и профессорам, а вдруг население в конце концов поверит и в страстном порыве единения спрячется за парой-тройкой новых президентских сроков шкловского пенсионера.

«Нам серьезней надо относиться к обучению нашей молодежи. В противном случае мы получим очень большие проблемы. Если мы не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке», - заявил сегодня Лукашенко, объяснив необходимость усиления пропаганды в школах и вузах неминуемой войной.

«И боюсь, что в условиях геополитического разлома мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая, обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю, смотрите чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы», - попытался он в который раз натянуть на себя латекс гаранта независимости синеокой.

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Февраль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
25262728293031
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование