Генпрокуратура РБ приняла к рассмотрению коллективное обращение «сотни граждан» о признании бело-красно-белого флага экстремистским и готовит необходимый пакет документов.

«В Генеральную прокуратуру поступило коллективное обращение, под которым подписались более сотни граждан с просьбой о признании бело-красно-белого флага экстремистским. С учетом ранее проведенной Генеральной прокуратурой работы по совершенствованию законодательства о противодействии экстремизму в настоящее время мы готовим пакет документов о признании экстремистскими бело-красно-белого флага и иной символики», - заявила в эфире зомбоящика официальный представитель Генпрокуратуры РБ Анжелика Курчак.

Светлана Тихановская заявила, что запрет БЧБ лишь укрепит представление об этом флаге как символе справедливости, чести и единства.

«Лукашенко нужно понять, что запрет символики ничего не изменит в головах людей. Беларусы больше не считают его президентом. Всё, на что его хватает – имитация народной поддержки и борьба с символами свободы. В сущности, режим боится сочетания двух цветов. Но, запрещая национальную символику и присваивая себе лично государственную, он только популяризирует бело-красно-белый флаг среди народа. Ведь он становится символом справедливости, чести и единства. Настоящего единства – а не того, которое пытаются продемонстрировать с помощью ВНС», - прокомментировала Тихановская заявление Генпрокуратуры.

В свою очередь, Координационный совет заявил, что расценивает заявление Генпрокуратуры как политическое давления на граждан, несогласных с действиями действующих властей, и призывает беларусов подписать петицию против запрета БЧБ, доказав, что «запрет бело-красно-белой символики – это не желание народа, а прихоть 100 человек».

Недавно, Лукашенко заявил, что палатка в ближайшее время рассмотрит законопроект о недопустимости героизации нацизма. А до этого, во время визита на «Гомсельмаш» 20 ноября 2020 года он назвал бело-красно-белый флаг фашистским.

«Я же не хожу под фашистскими БЧБ-флагами. И открыто говорю, что это фашистская символика. И кто внес этот вопрос на референдум — ваш покорный слуга, когда у нас были БЧБ-флаги, которые националисты продавили. Я категорически возражал. Но избрали, я стал президентом и мгновенно внес вам на референдум: решите, вот — одна символика, вот — вторая. Подавляющее большинство поддержало нынешнюю государственную символику. Какие ко мне вопросы? И потом, портретов Лукашенко под БЧБ-флагами не было, а Гитлера — были. И мы показываем это. И кто бы мог подумать, что театр Янки Купалы, который был в годы войны увешан БЧБ-флагами, будет под этими флагами в этом году. Вы что, хотите сказать, что я должен был это терпеть в центре Минска? Мы уберем эту фашистскую символику из нашего общества, сделаем это красиво. И прежде всего разъясняя, что этого нельзя делать. Наша страна больше всех потерпела от войны», - рассуждал тогда пенсионер…