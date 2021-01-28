Последнее обновление: 28.01.2021 19:33

Представитель фашиствующей автократии пугает белорусов фашиствующей демократией

Представитель фашиствующей автократии глава МИД Беларуси Владимир Макей назвал действия белорусской оппозиции "бесчинствующей демократией".

"Зная многих людей, которые находятся за рубежом, что они говорят и предлагают в отношении Беларуси и белорусского народа, я убежден, что в случае прихода таких людей к власти это будет фашиствующая демократия", - заявил Макей.

Он также сказал, что не верит в подлинность аудиозаписи, на которой человек с голосом Карпенкова рассказал о планах агрохунты создать лагеря для «особо острокопытных» протестующих.

"Абсолютно не верю тем измышлениям и фейковым новостям, которые исходят из уст оппонентов власти. Поэтому, прежде чем приводить какие-то вымышленные факты и информацию, надо детально разобраться в них, - заявил Макей, которого цитирует Интерфакс.

Глава МИД назвал смешными переговоры Светланы Тихановской с ЕС поставках вакцины против коронавируса в Беларусь.

"Некоторое время назад с удивлением прочитал о том, что некоторые оппоненты власти, которые находятся за границей договорились с Европейской комиссией, что она окажет помощь в вакцинации белорусских граждан. Смешно просто слышать подобные утверждения, когда она сама не может у себя разобраться в Европейском союзе с вакцинацией граждан", - сказал Макей.

Он предложил "выделить часть тех десятков миллионов, которые выделяются на благополучие тех беглых гастролеров, на реальную закупку вакцин для Беларуси".

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование