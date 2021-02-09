Эксперты Еврокомиссии начали работу на площадке БелАЭС

В Беларуси начала работу группа экспертов Европейской комиссии и Европейской группы регулирующих органов в области ядерной безопасности (ENSREG).

«Эксперты будут работать на площадке БелАЭС 9-10 февраля. Они посетят объекты станции, ознакомятся с материалами, в которых отражена информация о реализации мероприятий национального плана действий по итогам стресс-тестов, а также смогут задать вопросы представителям Госатомнадзора, Департамента по ядерной энергетике Министерства энергетики, группе проектировщиков АО ИК «АСЭ» и непосредственно специалистам атомной станции», - говорится в сообщении Минэнерго Беларуси.

В составе экспертной группы 9 человек из Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Литвы, Украины, Финляндии. Возглавляет группу генеральный директор Центра по ядерной и радиационной безопасности Финляндии (STUK) Петтери Тийппана.