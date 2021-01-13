Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100 % мощности

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции 12 января 2021 года выведен на номинальный уровень мощности.

«Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность - 1170 МВт. На этом уровне мощности на энергоблоке в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации продолжатся статические и динамические испытания», - сообщила пресс-служба Минэнерго РБ.

«После их успешного завершения в течение 15 суток будет проведено комплексное опробование оборудования и систем энергоблока на номинальной мощности. В промышленную эксплуатацию энергоблок в установленном порядке будет принят приемочной комиссией после успешного завершения комплексного опробования оборудования», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, Минэнерго планирует продолжать испытания первого реактора, что включает его остановку.

"Предусматривается комплекс динамических испытаний - когда нагрузка сбрасывается до определенного уровня с номинальной и даже до нуля. Этим этапом предусмотрена плановая остановка блока для определенных технологических работ», - сообщил сегодня замминистра энергетики Михаил Михадюк.

Он также сказал, что строительные работы на втором энергоблоке БелАЭС практически завершены.

"По второму энергоблоку мы уже монтируем оборудование. Строительная часть в основной своей массе завершена, кроме отделочных работ. Они ведутся сейчас по графику", - сказал замминистра.