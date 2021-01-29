Последнее обновление: 29.01.2021 18:49

Лукашенко назвал жалобы пострадавших на акциях спланированной политической акцией

Жалобы граждан Беларуси, пострадавших от насилия и издевательств силовиков в ходе акций массовых протестов, объединены в одну группу и будут рассмотрены «к лету».

"Это была политическая акция: "давайте правоохранительные органы забросаем жалобами, и пусть они разбираются". Мы держим это на контроле, мы эти жалобы объединили. Их несколько сотен… Мы не можем на все эти жалобы, вброшенные с чисто политической точки зрения, бросить весь аппарат Следственного комитета, оперативников, МВД или спецслужбы. Я уверен, что к лету мы разберемся со всеми этими жалобами", - заявил Лукашенко, отвечая в БГУ на соответствующий вопрос одного из заранее отобранных и подготовленных студентов.

По его мнению, жалобы поступали в правоохранительные органы для того, чтобы "отсечь их от конкретной работы".

Лукашенко также рассказал, что выявлено много организаторов и модераторов протестного движения в августе: "Они ответят по всей строгости закона".

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