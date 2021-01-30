В Минске задержан администратор двух телеграм-каналов

Сотрудники ГУБОПиК МВД задержали 31-летнего администратора телеграм-чатов Фрунзенского района г. Минска ("Жудро-суседзi") и Минского района ("Тарасово").

В ходе обыска по месту его жительства изъята компьютерная техника, протестная символика (флаги, наклейки, плакаты), 6 баллонов для нанесения граффити, а также более 4 тыс. агитационных листовок, сообщила пресс-служба МВД РБ.

«Задержанный доставлен во Фрунзенское РУВД г. Минска, в его отношении составлен административный протокол за нарушение законодательства о массовых мероприятиях», - сказано в сообщении.

В сообщении отмечается, что молодой человек «организовывал районные марши, за собственные деньги приобретал протестную символику и перепродавал её гражданам, лично наносил изображения "змагарского" толка на объекты городской инфраструктуры».