Народный трибунал назвал имя возможного убийцы Тарайковского

Общественная инициатива Белорусский Народный Трибунал опубликовала отчет по результатам предварительного расследования обстоятельств смерти Александра Тарайковского.

Предварительное расследование обстоятельств смерти было проведено группой бывших и действующих сотрудников силовых ведомств Беларуси при непубличной экспертной поддержке коллег из европейских стран и Швейцарии, под руководством члена Трибунала Игоря Макара.

В основе расследования лежат 3 видео, снятых в момент совершения преступления с одними и теми же событиями и различающиеся только точками съемки. В ходе изучения видео привлекалась неофициальная помощь коллег Игоря Макара из стран ЕС и Швейцарии. Кроме того, была проделана отдельная аналитическая и оперативная работа по установлению личности преступника, раскрытие деталей которой в настоящее время не представляется возможным, - отмечается в публикации.

«10 августа 2020 года в непосредственной близости от входа на станцию метро «Пушкинская», на перекрестке пр. Пушкина и ул. Притыцкого, около 23-00 сотрудником СПБТ «Алмаз» Коровиным Никитой Юрьевичем 1993 г.р., при соучастии других не установленных на момент завершения предварительного расследования сотрудников СПБТ «Алмаз», было совершено убийство Тарайковского Александра Валерьевича 1986 г.р.

Установленные факты позволяют утверждать, что выстрел в Александра Тарайковского был сделан целенаправленно и продуманно, с немотивированной жестокостью и циничным пониманием последствия выстрела. Никита Коровин, будучи профессионалом, должен был прекрасно отдавать себе отчет в своих действиях. Он, ввиду своих профессиональных обязанностей, абсолютно точно знал, что выстрел с такого расстояния, прицельно нанесенный в область сердца, приведет к смерти», - говорится в отчете.

Народный Трибунал «считает правильным задержать следующую фазу делопроизводства на непродолжительное время с целью зафиксировать реакцию правоохранительных органов Республики Беларусь и белорусской общественности на результаты предварительного расследования и исходя из этого выбрать стратегию дальнейших действий по данному делу».

Впрочем, есть «целенаправленная» уверенность в том, что власти никак не отреагируют на итоги предварительного расследования, либо реакция будет соответствовать уровню недавнего выказывания главы КГБ Беларуси Тертеля.

«Вокруг поведения силовых структур достаточно много мифов, фейков, обстановка нагнетается специально. Среди вас, пожалуй, есть знакомые, которые пострадали. Товарищ Тарайновский или Тарайковский в Минске погиб. Но кто видел эти снимки, видел, что человек стоит перед ОМОНом, вышел — и нагло стоит перед милицией. Он стоит целенаправленно. Простите меня, кто был в Соединенных Штатах? Останавливается машина, что ты должен сделать? Руки положить на руль. Если ты руки не положил на руль, что с тобой сделают? Пристрелят на месте».