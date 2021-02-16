Последнее обновление: 16.02.2021 14:50

Следственный комитет РБ отказался возбуждать дело по факту смерти Александра Вихора

Следственный комитет Беларуси провел «проверку» и отказался возбуждать дело по факту смерти Александра Вихора.

Проверка установила, что Александр Вихор умер от заболевания сердечно-сосудистой системы, которое «внезапно обострилось».

25-летний Александр был задержан 9 августа на площади Ленина в Гомеле, а через два дня, в ночь с 11 на 12 августа, он скончался в реанимации туберкулезной больницы Гомеля, куда его привезли из СИЗО. На его теле было множество травм, гематом, переломов.

«В ходе первичного осмотра видимых телесных повреждений, которые могли стать причиной смерти, обнаружено не было», - заявили тогда в СК. А через день следователь сообщил родным, что Саша умер от передозировки наркотиков.

После огласки в СМИ о том, что ни следов наркотиков, ни алкоголя в анализах Александра не было выявлено, об этой версии забыли, а по делу поменяли следователя.

«…он пытался вырваться, поэтому сотрудники милиции на законных основаниях применили физическую силу. Затем его доставили в РОВД Железнодорожного района, потом — в изолятор временного содержания, где жалоб на состояние здоровья не предъявлял», — заявил сегодня в эфире зомбоящика начальник управления СК Беларуси по Гомельской области Сергей Удовиков.

"На его теле обнаружены непрямые переломы ребер и переломы грудины, возникшие при проведении реанимационных мероприятий - непрямого массажа сердца. Алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ в организме не обнаружено", - сказал он.

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