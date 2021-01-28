Макей знает, что такое лицемерие и двуличие

Глава МИД РБ Владимир Макей назвал верхом двуличия и лицемерия решение ЕС ввести санкции против санатория "Беларусь" в Друскининкае.

Санаторий входит в систему управления делами президента РБ, против которого введены санкции ЕС. Работа туристического объекта остановлена, работникам предложено искать новую работу при содействии литовских властей.

"Некоторое время назад, когда со стороны наших европейских партнеров зашел разговор о том, что надо ввести санкции по отношению к Беларуси, звучала четко мысль, что эти санкции не должны оказать влияние на простого человека, народ Беларуси, представителей других стран. Что мы видим сегодня: эти 350 человек, граждан Литвы, оказались в бесправном состоянии", - посетовал сегодня Владимир Макей.

Он сказал, что сотрудникам санатория с трудом выплатили зарплату за декабрь, а теперь им предлагают найти новую работу в 12-тысячном городе, где уже две тысячи безработных.

"Для меня это верх лицемерия и двуличия: с одной стороны, заявляют о необходимости защиты прав человека, с другой стороны, принимаются решения, чтобы создать негативную ситуацию для рядовых граждан, и тем самым якобы вызвать протестное настроение по отношению к властям в Беларуси. Абсолютно лицемерный и двуличный подход", - заявил Макей.

Вот в отношении лицемерия и двуличия чья бы корова мычала…