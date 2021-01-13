Власти Беларуси пытаются убедить всю планету в наличии диалога в стране и невиновности Баскова

Белорусские власти от имени Оргкомитета по проведению чемпионата мира по хоккею опубликовали на сайте правительства заявление, суть которого призвана убедить всех в наличии диалога между властями и оппозицией.

Кроме того, в сообщении, которое скорее выглядит как заявление, говорится о том, что Генпрокуратура Беларуси уже провела доследственную проверку претензий в отношении Дмитрия Баскова. Результаты проверки генпрокурор Беларуси готов довести до дисциплинарного комитета IIHF, а вот у граждан Беларуси нет необходимого уровня доступа к эти результатам.

Итак, заявление властей Беларуси, включая публичные обязательства:

«1. При организации чемпионата белорусская сторона будет следовать рекомендациям и правилам, установленным МФХ для проведения соревнований с учетом пандемии COVID-19, а также обеспечит доступ зарубежным СМИ к аккредитации для освещения чемпионата и гарантирует стабильную работу сети Интернет.

2. Белорусская сторона обеспечит полную безопасность участников и зрителей чемпионата в соответствии со своими обязательствами, как и для всех других международных спортивных соревнований, проведенных и проводимых в Беларуси.

3. Якобы имеющие место факты исключения белорусских спортсменов из сборных команд и отстранения от соревнований за политические взгляды являются безосновательными. Белорусская сторона предоставит МФХ всю необходимую фактуру, которая ранее неоднократно направлялась в МОК и другие международные спортивные структуры. Вместе с тем действительно имелись факты задержания и привлечения к ответственности отдельных спортсменов за участие в мероприятиях, нарушающих общественный порядок, строго в рамках белорусского законодательства.

4. В части претензий, выдвигаемых в отношении Председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, белорусская сторона исходит из принципа презумпции невиновности как базового правового постулата, но в качестве жеста доброй воли готова организовать встречу представителей Дисциплинарного комитета МФХ с Генеральным прокурором Республики Беларусь для ознакомления с результатами проведенных проверочных мероприятий в рамках доследственной проверки.

5. Белорусская сторона готова к диалогу как с Латвией, соорганизатором чемпионата, так и с любыми другими странами, по вопросам наилучшего проведения совместного чемпионата, а не использования его в качестве инструмента политического давления на нашу страну.

6. Увязка проведения чемпионата с изменениями Конституции, организацией некоего «диалога» и другими внутренними вопросами Беларуси сама по себе абсурдна. Но так как эта тема постоянно вбрасывается извне, белорусская сторона информирует, что реальный процесс общественного диалога уже давно (с октября 2020 года) запущен в виде созданных диалоговых площадок во всех регионах страны, в ходе работы которых уже внесено около 4,5 тыс. предложений граждан, общественных организаций и коллективов, а также более 2 тыс. предложений поступило от граждан в общественные приемные по различным аспектам развития государства и общества, и этот процесс продолжается.

В том числе с учетом этих предложений на Всебелорусском народном собрании, которое пройдет в феврале 2021 года, делегатами будут вырабатываться направления общественно-политического развития страны, включая основные подходы к изменению Конституции, которые впоследствии могут быть приняты только самим белорусским народом на референдуме.

Белорусские власти открыты к любому диалогу со своими гражданами, имеющими разные взгляды как на конституционные вопросы, так и на любые другие аспекты, касающиеся будущего развития страны, но не на коленях и не в условиях внешнего давления.

7. Организационный комитет по проведению чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года рассчитывает, что МФХ будет твердо следовать принципам олимпизма, объединительной роли спортивных соревнований в интересах всех любителей этого яркого и мужественного вида спорта, а не в угоду амбициям политических конъюнктурщиков».