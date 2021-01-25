Власти смогут закрепить статус Всебелорусского народного собрания, но не раньше 22 года

Белорусские власти намерены на законодательном уровне закрепить статус Всебелорусского народного собрания, однако это произойдет не раньше второй половины 2022 года.

Необходимые изменения в Закон «О республиканских и местных собраниях» планируется подготовить к ноябрю этого года, а в марте 2022-го представить на рассмотрение парламенту.

В обосновании к плану подготовки законопроектов на 2021 год указано, что внесение изменений «обусловлено необходимостью усиления авторитета такого важнейшего общественного института в обсуждении вопросов республиканского значения, как Всебелорусское народное собрание, которое является разновидностью республиканского собрания», сообщает tut.by.

«Представляется оправданным закрепить статус Всебелорусского народного собрания. Также необходимо перечислить в законе конкретные вопросы, рассматриваемые на Всебелорусском народном собрании, определить юридическую силу принимаемых им решений, периодичность проведения, а также уточнить ключевые вопросы его организации и проведения», — говорится в обосновании к плану подготовки законопроектов на нынешний год.