Лукашенко разозлился на оппозицию из-за шума, поднятого в связи с приездом в Беларусь главы IIHF Рене Фазелем, и заявил, что не станет колени перед Светланой Тихановской или Павлом Латушко.

Впрочем, нет худа без добра, ибо в такие минуты Лукашенко всего говорит что-нибудь лишнее, подсвечивая пикантные темы, как, например, подтверждение того, что отношения между Лукашенко и Фазелем выходят далеко за рамки «глава IIHF – последний диктатор Европы», или что ему действительно надо договариваться с «любой оппозицией».

"Как не скажешь на злобу дня о последних переговорах с международной федерацией хоккея. Не успели они закончиться, как наши беглые обрушились на лучших наших друзей. Не белорусов, заграничных друзей, которые всегда поддерживали и поддерживают нас. Очень жаль, что есть среди нас и такие», - заявил сегодня вечером Лукашенко, раздавая слонов очередной группе верных андроидов.

«Но я хочу сказать, коль уж этот вопрос на слуху. Мы готовы к проведению любых международных, в том числе культурных, спортивных состязаний. А что касается чемпионата мира по хоккею, который мы выиграли в честной борьбе, я заявил, что мы готовы организовать его хоть завтра. Но для этого немало предстоит сделать. И, к сожалению, придется доказывать, что мы люди и мы зовемся людьми. И у нас есть своя страна!», - продолжал пенсионер.

«Но мы готовы разговаривать с любыми честными людьми. В том числе, с оппозицией. Но не с предателями. Мы готовы вести диалог с любой оппозицией, по любым вопросам. Начиная от конституционных изменений, и заканчивая будущим нашей Беларуси. Но не перед кем мы на колени не встанем!"…