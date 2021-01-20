В мире число заражений коронавирусом превысило 96,64 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 96643566 (+616165 за сутки) по данным Worldometer на 10:12 19 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2066003 (+16234) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25254172 (-31224) человека, из них 112143 (+119) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 69323391 (-368845) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 24809841 (+174378) случаями заражения, Индия – 10596442 (+13795), Бразилия – 8575742 (+24139), Россия – 3612800 (+21734) и Великобритания – 3466849 (+33355). Беларусь – на 47 (+1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 174378, Бразилия – 63504, Испания – 34291, Великобритания – 33355, Франция – 23608. Беларусь (1356) – на 44 (-10) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 411520, Бразилия – 211511, Индия – 152754, Мексика – 141248 и Великобритания – 91470. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2802, Великобритания – 1610, Бразилия – 1183, Германия – 1139, Южная Африка – 839. Беларусь – на 76 (-8) месте.

В Беларуси официально подтверждены 228716 случаев заражения коронавирусом и 1601 смерть.