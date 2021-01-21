В мире число заражений коронавирусом превысило 97,3 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 97309892 (+666326 за сутки) по данным Worldometer на 8:01 21 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2086326 (+20323) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25374950 (+120778) человек, из них 112255 (+112) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 69851616 (+528225) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 24997975 (+188426) случаями заражения, Индия – 10611719 (+15277), Бразилия – 8639868 (+64126), Россия – 3633952 (+21152) и Великобритания – 3505754 (+38905). Беларусь – на 47 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 188426, Бразилия – 64126, Испания – 41576, Великобритания – 38905, Франция – 26784. Беларусь (1778) – на 38 (+6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 415894, Бразилия – 212893, Индия – 152906, Мексика – 142832 и Великобритания – 93290. Беларусь – на 76 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 4374, Великобритания – 1820, Мексика – 1584, Бразилия – 1382, Германия – 1052. Беларусь – на 78 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 230494 случая заражения коронавирусом и 1610 смертей.