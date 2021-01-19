В мире число заражений коронавирусом превысило 96,02 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 96027401 (+536186 за сутки) по данным Worldometer на 10:12 19 января 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 2049769 (+9990) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 219 странах. На данный момент лечение проходит 25285396 (+35576) человек, из них 112024 (-1114) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 69692236 (+1490620) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 24626441 (+142087) случаями заражения, Индия – 10582647 (+9975), Бразилия – 8512238 (+24139), Россия – 3591066 (+22857) и Великобритания – 3433494 (+37535). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 142087, Великобритания – 37535, Испания – 33800, Бразилия – 24139, Россия – 22857. Беларусь (1899) – на 34 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 408623, Бразилия – 210328, Индия – 152593, Мексика – 140704 и Великобритания – 89860. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1425, Германия – 665, Великобритания – 599, Россия – 471, Мексика – 463. Беларусь – на 68 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 227360 случаев заражения коронавирусом и 1591 смерть.