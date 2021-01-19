Глава IIHF продолжает витать в миротворческих облаках, но свой хлеб отработает

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель утверждает, что благодаря хоккейному турниру можно было наладить диалог между оппозицией и режимом Лукашенко.

«Если вернуть время назад, я бы вновь полетел в Беларусь. Я и сейчас убежден, что диалог между людьми значимее санкций и наказаний», - заявил Фазель в интервью РИА «Новости».

«На 100% могу утверждать, что было громадное политическое давление со стороны федераций-членов IIHF. Из-за сложившейся ситуации в Беларуси мы понимали, что оппозиция будет использовать чемпионат мира в Минске в своих политических целях, будет устраивать демонстрации. Конечно, в такой ситуации может последовать реакция правительства. А ведь всем во время чемпионата мира надо гарантировать безопасность», - заявил хоккейный функционер

Вот что никак не может усвоить швейцарский миротворец, так это то, в случае проведения турнира в Минске не было бы никаких демонстраций, поскольку минимум за неделю агрохунта усадила бы за решетку тысячи или десятки потенциальных участников протеста. И в мае бы мест в огороженных на скорую руку колючей проволокой загонах хватило бы для всех «острокопытных»…

«У нас не было другого выбора, кроме как сделать то, что уже сделано. Спонсоры, политические вопросы, вы же знаете, что творилось. 18 января — очень грустный день для всего хоккея», - сказал президент IIHF.

Ну, откровенного говоря, поводов для грусти у Фазеля и Лукашенко особых нет. Оба при любом раскладе в накладе не останутся: прошел бы турнир – заработали бы бабла; отменили турнир – все равно заработают, а может даже больше.

«Положена ли теперь белорусам компенсация? Да. Правила просты. Совет IIHF может отменить проведение чемпионата мира, если не уверен в обеспечении безопасности в стране, которая проводит чемпионат мира. Мы вместе с белорусской стороной сядем и решим, какой будет компенсация», - заявил Фазель.

Неплохой пенсионный аккорд может выйти у гражданина Швейцарии по имени Рене.