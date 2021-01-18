Последнее обновление: 18.01.2021 19:34

Тихановская назвала победой перенос Чемпионата мира по хоккею из Минска

Светлана Тихановская назвала победой белорусского народа решение IIHF перенести проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году из Беларуси.

«Сегодня совет IIHF объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради «зачистки» города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что беларусы добились своего – и сделали это вместе», - заявила Тихановская.

В понедельник состоялось заседание совета IIHF. "Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска", - сказал представитель IIHF, которого цитирует ТАСС. В релизе IIHF отмечается, что место проведения турнира будет определено позднее.

«Это победа Александры Герасимени и Фонда спортивной солидарности. Они активно работали с федерациями и ее партнерами, вели переговоры и призывали не легитимизировать проигравший выборы режим. Это победа беларусской диаспоры. Беларусы в разных странах выходили на пикеты у штаб-квартир IIHF и спонсоров чемпионата, помогали иностранным СМИ писать о происходящем. Они благодарили Škoda, Nivea и Tissot за отказ спонсировать чемпионат, который служит ширмой для страшного насилия со стороны режима», - отметила Тихановская.

«Это победа международной команды Кабинета представителей, которая на каждой встрече с иностранными дипломатами говорила, как нам важна их поддержка. Это победа каждого беларуса, который знает, что хоккей – это игра, и беларусы не собираются играть с преступниками», - добавила она.

«Вот что происходит, когда люди объединяются. Я верю, что вместе мы способны освободить политзаключённых и не дать превратить нашу страну в «лагерь». Дорогие беларусы, вместе мы вернём закон и честные выборы. И вот тогда мы с радостью проведем чемпионат и пригласим на него всех наших международных партнеров и друзей, которых в этом году стало намного больше», - заключила Тихановская.

Далее по теме
Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Декабрь 2020
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Январь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование