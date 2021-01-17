Liqui Moly отказывается спонсировать ЧМ по хоккею в 2021 году в Беларуси

Очередной спонсор чемпионата мира по хоккею в 2021 году отказался оплачивать турнир в случае его проведения в Беларуси. Немецкая «Liqui Moly» заявила, что нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям компании.

Текущая ситуация в Беларуси наряду с проводимой властями политикой, обращение с демонстрантами и очевидные нарушения прав человека в Беларуси глубоко противоречат убеждениям и ценностям Liqui Moly. В этой связи Liqui Moly откажется от спонсорства чемпионата мира по хоккею, если IIHF не окажется от решения проводить турнир в Беларуси», - говорится в заявлении компании в Instagram.

«Liqui Moly известна тем, что спонсирует спортивные мероприятия. Мы с нетерпением ждали чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Решение выступить спонсором турнира было принято еще в 2017 году. Компания выступает за справедливость, уважение, свободу и защиту и уважение прав человека», - также сказано в сообщении.

Ранее, от спонсорства ЧМ по хоккею-2021 в случае его проведения в Беларуси отказались такие бренды и компании как Nivea Men, Skoda, Tissot.