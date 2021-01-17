Фазель: IIHF уже 18 января может решить судьбу чемпионата

Решение о месте проведения чемпионата мира по хоккею 2021 года может быть принято 18 января.

"Совет IIHF состоится в понедельник, 18 января. Мы можем принять окончательное решение в понедельник, может быть, нам потребуется чуть больше времени. Мы планировали провести совет IIHF 25 января, но, исходя из нынешней ситуации, мы уже решили провести совет в понедельник в видеоформате", - заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель в интервью ТАСС.

"Если мы в понедельник сможем учесть все нюансы, то примем решение в этот день. Может быть, оно будет в среду, но я уверен, что до конца следующей недели решение будет", - добавил он.

В субботу чешский автомобилестроительный гигант Skoda и бренд косметики для мужчин Nivea Men объявили, что не будут спонсировать чемпионат мира по хоккею 2021 года, если он пройдет в Беларуси. О правах человека высказалась и компания Tissot

Фазель говорит, что дата заседания совета была утверждена до заявлений спонсоров, что, скорее всего, является ложью.

"Мы решили провести видеоконференцию в понедельник еще до их заявлений, решение о совете было принято не по причине заявления спонсоров. Но я думаю, что это еще один важный фактор, по причине которого совет состоится", - сказал Фазель.

"Мы знали, что за неделю до нашего визита в Минск белорусский спортивный фонд (Фонд спортивной солидарности Беларуси) написал письма спонсорам IIHF, призывая их не поддерживать турнир и бойкотировать его. Поэтому у нас есть серьезные проблемы как со спонсорами, так и с политической стороны", - признал он.

Вместе с тем, Фазель не допускает отмену ЧМ по хоккею.

"Нет, я этого не допускаю. У нас есть именно такое сильное решение провести чемпионат. Если нам нужно будет поменять место его проведения, то у нас есть предложения из Латвии и Дании, а также мы в стадии обсуждения проведения турнира с Братиславой", - сообщил он.

В прошлом году турнир, который должен был пройти в Швейцарии, не состоялся из-за пандемии коронавируса. Глава IIHF отметил, что провести там чемпионат в текущем году не удастся из-за дороговизны.

"Отели и все прочее стоят так дорого, что вы не можете себе этого представить. Бюджет чемпионата мира в прошлом году составил €37 млн. В Братиславе он был €18 млн, в Швейцарии это стоит в два раза дороже", - подчеркнул он.

Примечательно, что после всего сказанного выше Фазель продолжает настаивать на том, что его визит в Минск был правильным решением, а ситуация, в которой оказались IIHF и он сам, вызвана тем, что его встречу с Лукашенко неправильно интерпретировали.

«Думаю, что все было нормально, но люди подумали, что я занимаю позицию … Лукашенко, а это политика. Мы знаем о ситуации в Беларуси, это очень печально, когда политика является частью спорта", - заявил Фазель, признавая, что «я знаю Александра Лукашенко более 20 лет, я играл с ним в хоккей и судил матчи с его участием».

"Меня очень расстраивает и печалит, что так произошло. У нас будут разговоры с организаторами, белорусской федерацией хоккея, спонсорами, советом IIHF, нашим маркетинговым партнером. У нас контракт на проведение соревнований, не так все просто. Мне очень жаль, что люди не понимают, что спорт должен быть вне политики, но таковы реалии, мир меняется", - добавил он.

Фазель отметил, что реакция на его поездку восточноевропейских, западных СМИ и политическое давление очень серьезное, особенно в Финляндии, Швеции, Дании и Германии. "Я скажу, что тут больше дело в политическом давлении, чем ситуация со спонсорами. Это плохая ситуация, но я думаю, что нам очень трудно пойти против нее. Нужно проанализировать ситуацию и принять решение", - подчеркнул он.

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Беларуси из-за репрессий и насилия со стороны режима Лукашенко.