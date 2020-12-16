Последнее обновление: 16.12.2020 23:51

Евросоюз назвал причину отмены миссии экспертов на БелАЭС

Визит экспертов Европейской группы регуляторов ядерной безопасности (ENSREG) на Белорусскую АЭС (БелАЭС) в Островце на этой неделе не состоится.

Белорусский регулятор не принял участие в запланированном на 14 декабря необходимом техническом заседании с участием экспертов ENSREG в формате видеоконференции, на которой должны были обсуждаться детали визита, поэтому поездку решено отложить, сообщила 15 декабря комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон на заседании комитета Европарламента по вопросам промышленности, исследований и энергетики.

Симсон выразила надежду, что миссия может быть проведена в ближайшее время, передает DW.

О том, что миссия не состоится, в среду сообщил и представитель Госатомнадзора МЧС Беларуси, добавив, что официальное уведомление об отмене визита в адрес белорусской стороны не поступало.

Европейские эксперты намеревались проверить, как власти Беларуси выполнили рекомендации Евросоюза по ядерной безопасности на строящейся БелАЭС. ENSREG внесла свои рекомендации по обеспечению ядерной безопасности на БелАЭС по итогам стресс-теста в 2018 году. На их основании Беларусь подготовила Национальный план действий.

Выступая 14 декабря на пресс-конференции после виртуального заседания министров энергетики стран ЕС, Кадри Симсон призвала завершить как можно скорее экспертную оценку АЭС в Островце.

"Меры должны быть приняты до начала коммерческой эксплуатации АЭС в Островце. Все рекомендации должны быть выполнены без промедления", - добавила еврокомиссар.

Минэнерго Беларуси в своих сообщениях утверждает, что на БелАЭС были созданы все необходимые условия для работы экспертов ENSREG. Однако ведомство ни разу не обмолвилось о том, что прогуляло техническое заседание.

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