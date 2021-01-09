Минюст США оценил возможность обвинения Трампа из-за штурма Конгресса

Министерство юстиции США не ожидает, что президенту страны Дональду Трампу предъявят обвинения из-за действий его сторонников, которые ворвались в здание американского Конгресса и сорвали его заседание.

В результате этих протестов погибли несколько человек. Позицию Минюста сообщил его представитель, передает РБК со ссылкой на CNBC.

«Мы не ожидаем никаких обвинений такого рода», — заявил он.

Представитель уточнил, что пока из-за событий в Конгрессе никому не предъявляли обвинений в подстрекательстве к беспорядкам или мятеже. Текущее расследование беспорядков он назвал чрезвычайно сложным.

Другой чиновник Минюста отметил, что сейчас министерство изучает только те нарушения закона, которые могли быть допущены непосредственно при самом захвате здания.

Всего после беспорядков в Вашингтоне власти предъявили обвинения 55 лицам. В основном подозреваемых обвиняют в незаконном проникновении и нападении.

Ранее исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что проверять будут всех причастных к случившемуся, и в случае доказанности вины им будут предъявлены обвинения. Таким образом он не исключил, что обвинение могут предъявить и самому Трампу.

«Да, мы рассматриваем действия всех [причастных к ситуации], не только людей, которые ворвались в здание [конгресса], но и <...> были ли другие, которые, возможно, помогали, способствовали или играли в этом какую-то вспомогательную роль», — уточнил он.

Накануне протестов во время митинга в Джорджии Трамп говорил, что если демократы займут сенат и Белый дом, то республиканцы будут «драться с ними как в аду». После того, как события в американкой столице вышли из-под контроля, Трамп призвал протестующих разойтись по домам. Позже он осудил произошедшее насилие и пообещал, что те, кто нарушил закон во время митинга, «заплатят» за это.

В результате беспорядков в Капитолии погибли пять человек, из них один полицейский.