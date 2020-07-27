В ходе беспорядков в Сиэтле пострадали почти 60 полицейских

В результате беспорядков в американском Сиэтле (штат Вашингтон) пострадали 59 сотрудников полиции. Об этом сообщает пресс-служба городского полицейского департамента.

Столкновения с протестующими происходили на протяжении всего дня 26 июля. Участники беспорядков кидались камнями, бутылками и палками. После того, как кто-то из них бросил взрывчатку в местный полицейский участок, сотрудники правоохранительных органов начали «выдавливать» протестующих от здания.

Полицейские получили ссадины, ожоги, травмы ног. Один из них был госпитализирован. 47 человек были задержаны, эксперты сейчас выясняют, кто именно бросил взрывное устройство и повредил стену полицейского участка.

Ранее департамент полиции Сиэтла сообщал о 45 задержанных и 25 раненых сотрудниках, передает РБК.

Беспорядки в Сиэтле продолжаются после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) в конце мая. Мужчина умер в больнице после жесткого задержания полицией.

Ранее, 26 июля, протестующие подожгли вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников. Полиция назвала происходящее в городе мятежом.