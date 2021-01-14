Последнее обновление: 14.01.2021 10:42

Байден заявил о спланированных атаках на Капитолий

Беспорядки на Капитолийском холме были спланированы и координировались, заявил избранный президент США Джо Байден.

При этом он считает, что их участников спровоцировал действующий президент Дональд Трамп.

«Это преступное нападение было спланированным и скоординированным. Его осуществили политические экстремисты и внутренние террористы, которых подстрекал к насилию президент Трамп», — говорится в заявлении Байдена.

Он также назвал беспорядки «вооруженным восстанием против США» и призвал привлечь виновных к ответственности, передает РБК.

Байден упомянул текущее обсуждение импичмента Трампа и выразил надежду на то, что сенат займется этим вопросом, не отвлекаясь от других срочных дел, касающихся страны.

За несколько часов до этого палата представителей США утвердила импичмент Трампа. Его инициировали демократы, которые посчитали, что своими высказываниями о нечестности прошедших выборов и нарушениях, а также утверждениями о своей победе Трамп подстрекал своих сторонников к восстанию.

Теперь вопрос импичмента рассмотрит сенат, который и будет определять, виновен ли президент. Лидер республиканцев в сенате Митч Макконнелл уже заявил, что вердикт по делу Трампа точно не будет вынесен до инаугурации Байдена, которая запланирована на 20 января. По закону суд над президентом может продолжаться и после того, как он оставит должность.

Сам Трамп после прошедших 6 января беспорядков несколько раз осуждал насилие и нарушение закона его участниками. Он также заявлял, что всех виновных необходимо привлечь к ответственности.

Теперь власти США опасаются новых беспорядков на фоне будущей инаугурации. Для того чтобы сохранить в городе порядок, они усилили охрану Капитолия силами Нацгвардии.

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