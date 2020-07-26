Полиция Сиэтла сообщила о мятеже в городе

В американском городе Сиэтл (штат Вашингтон) в ходе беспорядков задержаны по меньшей мере 25 человек, местная полиция объявила происходящее мятежом, сообщается в Twitter ведомства.

«Из-за продолжающегося причинения ущерба и угроз общественной безопасности в связи с этим инцидентом, полиция Сиэтла объявляет его мятежом», — говорится в сообщении.

В полиции добавили, что протестующие подожгли строительный вагончик и конструкции на территории строящегося центра заключения несовершеннолетних преступников. Также они предприняли попытки взорвать стены полицейского участка. Участники беспорядков бросают в правоохранителей камни, бутылки и взрывоопасные вещества, передает РБК.

Несколько полицейских пострадали. Один из них госпитализирован с травмой ноги, полученной в результате взрыва, двое других получили медицинскую помощь и вернулись к работе.

В июне в Сиэтле протестующие захватили несколько кварталов в центре города и объявили их территорией свободной от полиции. Однако спустя несколько недель полиция ликвидировала эту «автономную зону».

Власти города и штата Вашингтон неоднократно подвергались критике президента Дональда Трампа за бездействие. 23 июля он объявил, что направит дополнительные силы федеральных органов правопорядка для борьбы со вспышками преступности в те города, где местные власти не справляются. Мэр Сиэтла и еще 13 городов выступили категиорически против этих мер.

Беспорядки в США начались в конце мая после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда после жесткого задержания полицией. Флойда заподозрили в использовании поддельных купюр при попытке расплатиться в магазине.

Это происшествие привело к крупным беспорядкам в большинстве штатов. Во многих городах для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, в том числе в Вашингтоне и Нью-Йорке, вводился комендантский час.