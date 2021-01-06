IIHF ведет переговоры с другими федерациями о переносе матчей из Беларуси

Международная федерация хоккея (IIHF) изучает, какая страна могла бы принять у себя матчи чемпионата мира взамен Беларуси.

Об этом журналистам во вторник, 5 января, сообщил глава IIHF Рене Фазель.

"Мы вынуждены подготавливать запасные варианты, если не получится приехать в Беларусь, разговариваем с другими потенциальными организаторами", - подчеркнул он, добавив, что переговоры ведутся с представителями ряда федераций, передает DW.

Фазель указал, что перенос ЧМ - "это большие финансовые трудности". глава IIHF также добавил, что ситуация усугубляется тем, что "ситуация с коронавирусом по всему миру остается сложной, а до старта турнира - мало времени".

МИД Латвии 16 ноября минувшего года внес главу наблюдательного совета минского "Динамо" Дмитрия Баскова в список лиц, которым запрещен въезд в страну. Его подозревают в причастности к резонансному убийству 31-летнего жителя Минска Романа Бондаренко.

Изначально ЧМ по хоккею с шайбой был запланирован в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня 2021 года.

Намедни, правительство Беларуси постановлением №791 от 30 декабря 2020 года утвердило перечень международных соревнований, которые планируется провести в Беларуси в 2021 году. Чемпионат мира по хоккею с шайбой в этом списке отсутствует.