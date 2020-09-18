IIHF утверждает, что не будет переносить ЧМ-2021 из Беларуси по политическим причинам

Президент Международной федерации хоккея с шайбой (IIHF) Рене Фазель заверил премьера Беларуси Романа Головченко в том, что федерация не намерена переносить из Беларуси чемпионат мира по хоккею 2021 года по политическим причинам.

Об этом сообщила пресс-секретарь премьера Александра Исаева со ссылкой на телефонный разговор Головченко и Фазеля.

«Стороны подчеркнули приверженность принципу «спорт вне политики». Рене Фазель в свою очередь отметил, что в ходе состоявшегося 17 сентября 2020 года в Цюрихе заседания Совета Международной федерации хоккея с шайбой была подтверждена позиция, что переноса мероприятия по политическим причинам быть не может, а подготовка к проведению турнира будет продолжена», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, по итогам упомянутого заседания было принято решение создать экспертную группу для изучения ситуации.

«Белорусская сторона с пониманием восприняла решение Совета о создании экспертной группы для проведения всестороннего анализа текущего статуса подготовки турнира и выработки оптимальной стратегии в отношении его проведения с учетом развития ситуации с COVID-19, подчеркнула готовность к оказанию максимального содействия экспертной группе в ее работе», - отмечается в сообщении.

Рене Фазель отметил, что у ИИХФ нет сомнений в том, что турнир пройдет на высоком организационном уровне и станет настоящим праздником, объединяющим любителей хоккея из всех стран.