В Минске задержаны более 100 человек

В ходе сегодняшних акций протеста задержанa около 100 человек, сообщftnило ГУВД Мингорисполкома. По данным же правозащитников, в целом по стране задержано порядка 150 человек.

«Сегодня, 20 декабря, в различных районах столицы попытались собраться небольшие группы граждан, которые обозначали себя незарегистрированной символикой и плакатами, содержащими различные призывы. Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)», — сообщила столичная милиция, передает Белапан.

В релизе подчеркивается, что «сотрудниками органов внутренних дел продолжается работа по установлению граждан, которые ранее принимали участие и не были задержаны в момент проведения акций, а также по привлечению водителей за нарушения Правил дорожного движения в местах протестной активности, которые беспричинно подавали звуковые сигналы, тем самым нарушая правила, а в ряде случаев создавая аварийную обстановку иным участникам дорожного движения».

По данным правозащитников на 20:50, в целом по стране задержано 147 человек — в Минске, Гродно, Смиловичах (Червенский район Минской области), в Бресте, Витебске, Борисове, Радошковичах (Молодечненский район Минской области), Боровлянах (Минский район), Новополоцке и Солигорске.