В первое воскресенье 2021 года в Беларуси были задержаны 9 протестующих

В Беларуси в первое воскресенье нового года, 3 января, силовики задержали не менее 9 участников протестных акций.

Об этом сообщил телеграм-канал волонтеров «Списки задержанных». В предыдущие 3 дня – с 31 декабря по 2 января – в Беларуси за протесты были задержаны не менее 12 человек.

Как сообщалось, 3 января, в разных районах Минска жители вышли на районные марши против фальсификации результатов президентских выборов и насилия силовиков в отношении мирных протестующих. Они несли бело-красно-белые флаги и зонты, а также выкрикивали традиционные лозунги "Жыве Беларусь!", "Верым! Можам! Пераможам!".

Акции прошли в Сухарево, Уручье, Захарова-Пулихова, Спортивной и других районах Минска. Первые протестные прогулки начались еще до рассвета.