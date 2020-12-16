В мире число заражений коронавирусом превысило 73,84 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 73841836 (+629534 за сутки) по данным Worldometer на 10:48 16 декабря 2020 года. От болезни COVID-19 уже умерли 1642418 (+13976) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 218 странах. На данный момент лечение проходит 20354469 (+124471) человек, из них 107254 (+731) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 51844949 (+491087) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 17143942 (+200035) случаями заражения, Индия – 9932908 (+26401), Бразилия – 6974258 (+44849), Россия – 2707945 (+26689) и Франция – 2391447 (+11532). Беларусь – на 49 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 200035, Бразилия – 44849, Турция – 32102, Россия – 26689, Индия – 26401. Беларусь (1911) – на 39 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 311073, Бразилия – 182854, Индия – 144130, Мексика – 114298 и Италия – 65857. Беларусь – на 74 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 2981, Бразилия – 909, Италия – 846, Германия – 805, Россия – 577. Беларусь – на 75 (-12) месте.

В Беларуси официально подтверждены 164059 случаев заражения коронавирусом и 1282 смерти.