Последнее обновление: 17.12.2020 22:40

В Беларуси введено госрегулирование цен на средства защиты от коронавируса

Правительство Беларуси постановлением №732 от 16 декабря 2020 года ввело государственное регулирование на средства защиты от коронавирусной инфекции.

Документов в перечень товаров (работ, услуг), цены (тарифы) на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли включены:

средства защиты органов дыхания, предназначенные для индивидуального применения (маски, полумаски, повязки);

дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства (в том числе гели, спреи);

перчатки защитные одноразовые, предназначенные для индивидуального применения;

услуги по передаче и (или) распределению тепловой энергии.

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