Власти РБ лечат инфляцию постановлениями

Правительство Беларуси решило административными методами замедлить разогнавшуюся инфляцию в надежде к концу года не превысить планку в 5%.

Постановлением Совмина №542 от 15 августа 2019 года расширен перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются Министерством антимонопольного регулирования и торговли не более 90 дней в течение одного года.

В числе новых позиций - хлеб пшеничный, изделия булочные (батон) из пшеничной муки, сыр (твердый, полутвердый), свежие яблоки, черный чай, картофель, свекла, морковь, капуста, лук, огурцы, помидоры.

Одновременно облисполкомы и Мингорисполком лишены возможности вводить временное регулирование цен на свежие картофель, свеклу, морковь, капусту, лук.

Группа круп пополнилась манной и пшенной крупами. К группе мясо, которая ранее включала говядину, свинину, мясо кур и цыплят-бройлеров, добавили отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, колбасы вареные, сосиски, сардельки.

За 7 месяцев 2019 года инфляция разогналась до 3,1%, а плохая погода свела на нет надежды властей на коррекцию за счет сезонного снижения цен на сельскохозяйственную продукцию. Цены не упали, а, наоборот, выросли.

«Сформировавшиеся в начале месяца неблагоприятные погодные факторы привели к нехарактерному для данного периода подорожанию помидоров (месячный прирост составил 22,9%). В результате общее снижение цен на плодоовощную продукцию в июле было менее значимым, чем годом ранее», констатирует Нацбанк РБ в своем инфляционном комментарии.