Последнее обновление: 05.10.2022 14:17

Лукашенко узнал о практике завышения цен на товары под видом их обновления

Лукашенко на совещании с экономическим блоком правительства возмутился практикой повышения цен под видом новых товаров в обход антиинфляционного законодательства и потребовал ее прекратить.

Он сказал, что ему известно о практике обхода антиинфляционного законодательства путем повышения цен на товары под видом нового товара из-за незначительной добавки.

«…такие "метаморфозы" случаются с хлебом, молоком, разделкой мяса и птицы. Видите ли, был хлеб, куренок, цыпленок - появился новый товар! А люди вынуждены покупать те же продукты, но почему-то по более высокой цене. До чего дошли! И что, этого не видят министерство сельского хозяйства, вице-премьер и торговля?" – возмутился Лукашенко.

"На прилавках должны быть товары надлежащего качества, в широком ассортименте и по справедливым ценам. А так называемая новая продукция, если она и будет, она должна по своим потребительским качествам отличаться от старой", - озвучил он новые правила.

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