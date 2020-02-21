В Беларуси обсуждается запрет на бонусы за продвижение социальных товаров

Белорусские власти вынесли на обсуждение проект указа, предусматривающего введение запрета на вознаграждение за продвижение социально значимых товаров, цены на которые регулируются государством.

Нарушение запрета повлечет административную ответственность в виде штрафа от 20 до 40 базовых величин для ИП и от 40 до 80 БВ для юрлиц.

Инициатором документа выступает Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси, которое на примере с сахаром показывает необходимость такой меры.

"Установление запрета на вознаграждения за продвижение социально значимых товаров в случае введения государственного ценового регулирования на такие товары послужит основанием для пересмотра и снижения предельных минимальных цен на сахар, реализуемый на внутреннем рынке", - говорится в сообщении ведомства.