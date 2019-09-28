МАРТ РБ установил временные предельные цены на сахар

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси своим постановлением №78 от 25 сентября 2019 года установило предельные минимальные цены на сахар белый кристаллический. Постановление распространяется как на производимый в Беларуси, так и импортируемый сахар.

Согласно документу розничная цена на сахар с учетом НДС составляет 1,5 рубля за 1 кг, отпускная цена франко-отправления – 1,19 рубля без НДС, отпускная цена франко-назначения - 1,22 рубля без НДС.

Указанные цены не распространяются на сахар белый кристаллический в мелкой расфасовке 20 граммов и менее.

Документом также установлена максимальная торговая надбавка (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на сахар белый кристаллический, реализуемый на территории Республики Беларусь, в размере 15 процентов.

Постановление вступает в силу с 1 октября 2019 г. и действует в течение 90 дней.