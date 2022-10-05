Последнее обновление: 05.10.2022 14:17

Лукашенко запретил делить продукцию на социально значимую и незначимую

Лукашенко признал, что цены на социально-значимую продукцию в стране растут ежемесячно несмотря на оказываемые государством меры господдержки.

По его словам, государство тратит немалые деньги из бюджета на поддержку сельхозпроизводителей в виде дешевых кредитов для перерабатывающих предприятий, на создание благоприятных условий для размещения и работы торговых объектов.

"Но на фоне всех этих мер молоко, хлеб, мясо, крупы и другая социально значимая продукция продолжают дорожать каждый месяц", - возмутился Лукашенко.

"Исключите из своего оборота слова "социально значимая продукция". Продукция с сегодняшнего дня не должна делиться на какую-то значимую и не значимую", - потребовал он.

Ранее по теме


<Сентябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293012
3456789
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование