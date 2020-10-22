Лукашенко ждет бурной реакции в СМИ на встречу с Нарышкиным

Пенсионер Лукашенко почему-то полагает, что его встреча с главным разведчиком РФ Сергеем Нарышкиным должна стать топ новостью мировых СМИ.

"Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе", - сказал Лукашенко.

Странно, что, желая попасть в топ новостей всех медиа в мире, Лукашенко не воспользовался куда более простым способом, нежели встречи с людьми, занимающими скандальные должности. А ведь достаточно сказать: «Ладно, я ухожу. Пошли вы все...»

«В этом мире бешеном, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас не много. Будем говорить откровенно, у всех интерес к нам. К России и Беларуси. Мы должны реагировать», - продолжил пенсионер.

Нарышкин ответил: "Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают".

"...хотел бы передать привет от Владимира Владимировича. Я беседовал с ним перед нашей с вами встречей, самые добрые пожелания"", - также сказал российский разведчик.